Глава МВД Сербии назвал новые антироссийские рестрикции ЕС санкциями против Белграда

Евросоюз восьмым пакетом антироссийских санкций вводит первый пакет рестрикций против Сербии. Такое заявление сделал сербский министр внутренних дел Александр Вулин.

Он отметил, что Белград зависит от поставок российской нефти через Хорватию. В связи с этим ЕС сегодня фактически запретил Балканским странам импортировать чёрное золото из РФ. Давление на сербов, по мнению министра, явно связано с поддержкой республикой российского курса.

«ЕС ещё раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом, и единственная последовательность его политики — месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают», — цитирует Вулина Life.ru.

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