Президент Белоруссии Лукашенко возмутился наценками на белорусские яблоки и свеклу в 300%

Президента Белоруссии Лукашенко возмутили наценки на продукцию белорусских предприятий, которые порой достигают 300%. Он потребовал разобраться со спекулянтами, пишет «Белта».

«Яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!» — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что нужно разобраться со спекулянтами ,которые «легко наживаются на сбоях производственно-сбытовых цепочек».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в четверг Лукашенко провел совещание с экономическим блоком по вопросам инфляции. По итогам встречи президент Белоруссии решил ввести запрет на повышение цен в стране с 6 октября, то есть сегодняшнего дня. Лукашенко заявил и об ответственности за проводки «задним числом» по бухгалтерии.

В прошлом году цены в Белоруссии выросли на 9,97%, превысив прогнозные оценки властей республики. Последний рекорд был установлен в 2016 году – тогда инфляция составила 10,6%. В июне 2022 года она оказалась на уровне 17,6%.