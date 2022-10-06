Иран выразил готовность заключить с Россией несколько соглашений в нефтегазовой сфере

Иран собирается заключить с Россией несколько соглашений в нефтегазовой сфере. Договоренности могут быть достигнуты в течение следующих шести месяцев. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде.

«В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с «Газпромом». Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений», — рассказал Асадзаде.

По его словам, благодаря ситуации на энергетическом рынке Москва и Тегеран могут еще больше сплотиться, реализуя совместные проекты в газовой, нефтяной и нефтехимической сферах.

Ранее альянс ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. Решение было принято на фоне попыток стран G7 убедить нефтедобывающие страны увеличить добычу.

2 сентября министры стран-участников альянса G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал эту идею «абсурдной» и подчеркивал, что Москва просто перестанет сотрудничать с партнерами, которые поддержат ограничения.