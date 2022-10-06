В России допустили полный отказ ФРГ от российского газа

МИД РФ: отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что в РФ допускают полный отказ Германии от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это, считает он, приведет к экономическому кризису ФРГ. Таким мнением Тяпкин поделился в интервью с РИА «Новости».

«Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения», — пояснил дипломат.

По мнению Тяпкина, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии находится в опасности, стране, подчеркнул он, грозит долговременный ущерб.

«Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии», — заключил представитель российского МИД.

Ранее Олег Тяпкин заявил, что намерения немецких властей отказаться от импорта газа из России подтверждают тот факт, что Берлин беспрекословно следует «русофобским установкам» Вашингтона, которые поставили задачу вытеснить Москву с энергетического рынка Европы.

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