Постпред РФ в Вене Ульянов: решение ОПЕК+ способствует стабилизации мирового рынка нефти

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов полагает, что договоренность государств-участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти позволит стабилизировать мировой рынок углеводородов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня на министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, было принято экстраординарное решение, которое поможет стабилизировать мировой рынок нефти. Разочаровываться могут только те, кто мечтает о дестабилизации», — написал Ульянов.

5 октября ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Новые требования были обусловлены состоянием общей неопределенности мирового энергетического рынка, а также рисками рецессии глобальной экономики в свете международных санкций против одного из лидеров по объемам нефтяного экспорта — России.

Позже председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на решение министров стран ОПЕК+, заявив, что этот шаг продемонстрировал окончание времени «произвола Запада» и стал рекордным сокращением с 2020 года.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что ОПЕК+ встала на сторону России, принимая такое решение.

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