Глава TotalEnergies: компания будет получать СПГ из России до введения санкций ЕС на газ

Французская энергетическая компания TotalEnergies намерена продолжать получать сжиженный природный газ (СПГ) из России. Приостановка импорта наступит только в случае введения властями Евросоюза санкций на этот вид топлива, приводит слова главы концерна Патрика Пуянне ТАСС.

«Мы продолжим получать СПГ из России до тех пор, пока не будут введены санкции <...> Поскольку мы способствуем безопасности поставок в Европу. Если санкции будут введены, мы немедленно прекратим поставки», — заявил Пуянне на форуме Energy Intelligence в Лондоне.

TotalEnergies является акционером проекта «Ямал СПГ». Также компания остается владельцем 19,4% акций «НОВАТЭКа». Кроме того, концерн владеет 10% проекта «Арктик СПГ 2» и 10% в компании «Арктическая перевалка».

22 августа французская TotalEnergies и итальянская Eni заявили, что обнаружили «значительное» месторождение газа на скважине Cronos-1 шестого блока исключительной экономической зоны Кипра. Объект расположен в 160 км к юго-западу от кипрского побережья.