Новак допустил снижение добычи нефти в России после введения «потолка» ее цены

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Global Look Press

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение «потолка» цены на российскую нефть может привести к временному снижению добычи в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По словам вице-премьера, Россия выступает против введения подобный ограничений, которые могут привести к росту мировых цен. Он также отметил, что введение этой меры нарушает все рыночные механизмы и будет губительно влиять на всю нефтяную отрасль.

Издание EUobserver ранее писало, что новый пакет санкций Европейского союза в отношении России вступит в силу 6 октября. В него войдут в том числе потолок цен на экспорт российской нефти, а также ограничения в отношении российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до €7 млрд.

Газета New York Times описала, как будет действовать «потолок» цен на российскую нефть. В публикации издания говорится, что компании, отвечающие за отгрузку российской нефти, в том числе судовладельцы, страховщики и андеррайтеры, будут обязаны следить за тем, чтобы перевозимая ими нефть продавалась по установленной цене или ниже.

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