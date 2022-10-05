Территория «Азовстали» превратится в индустриальный парк

Территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в Донецкой народной республике, который серьезно пострадал во время боевых действий, преобразуют в индустриальный парк. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

«В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности», — сказал Хоценко.

По его словам, в настоящее время осуществляется разминирование и обследование территории. После этого необходимо будет обследовать промышленные здания и оборудование, добавил премьер.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что завод «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.

До этого сообщалось, что жители Мариуполя не хотят восстанавливать «Азовсталь».