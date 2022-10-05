Власти Катара пообещали поставлять в Европу до 15 млн тонн природного газа на фоне кризиса

Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12-15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов. Об этом сообщил в Twitter министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби.

«Сейчас мы продаем примерно пять-десять миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пять-десять лет хотим и будем крупнейшим продавцом СПГ в мире», — заявил аль-Кааби.

По его словам, власти Катара ожидают в ближайшие годы «огромный скачок производства СПГ». Увеличение должно произойти, несмотря на то, что проектным группам, которые работают над увеличением производства топлива, было трудно укладываться в сроки и рамки бюджета.

Одной из первых стран в Европе, которой удалось достичь соглашения с Катаром о поставках СПГ на фоне резкого сокращения импорта российского топлива из-за санкций, стала Германия. 20 марта вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в арабскую страну договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок в Германию СПГ. На встрече тогда присутствовали представители таких концернов, как RWE, E.ON и Uniper.