На Украине разработали механизм отчуждения российских госактивов

Украина разработала несудебный механизм отчуждения российских госактивов. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявила депутат Верховный рады Роксолана Пидласа, передает РИА «Новости».

По ее словам, механизм отчуждения активов РФ как государства является очень сложным. Парламентарий также назвал решение Международного суда ООН 2012 года, в котором сказано, что ни один национальный суд не может отчуждать имущество страны, даже если эта страна грубо нарушает международное право.

«Поэтому в законе, процедуре, которую одобрила Верховная рада, мы утверждаем это решение СНБО и указ президента — про отчуждение российских квази-государственных активов законом Верховной рады. То есть это не судебный механизм», — сказала политик.

Она также указала, что сначала все активы РФ, которые Киев будет отчуждать, будут переходить в государственную собственность Украины, а затем будет приниматься решение, оставить их в госсобственности или отправить на приватизацию.

Пидласа добавила, что это не является гарантией от судебных разбирательств со стороны России на различных международных площадках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в его стране уже конфискованы российские активы на общую сумму порядка $765 млн, также планируется принудительно изъять еще более 900 принадлежащих РФ активов.