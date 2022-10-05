Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с конца сентября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс доллара в ходе дневной сессии на Московской бирже превысил 60 руб. впервые с сентября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки.

По состоянию на 16:30 мск, курс доллара достиг отметки 60,29 руб. Курс евро к этому моменту оказался на уровне 58,92 руб.

5 октября директор департамента финансовой политики Министерства финансов (Минфина) Иван Чебесков заявил о переходе российских компаний на проведение международных расчетов на криптовалюты. Подобные сделки стали происходить в последнее время, несмотря на отсутствие закрепленных механизмов регулирования таких операций на законодательном уровне.

По словам Чебескова, регулирование трансграничных сделок с использованием крипты и цифровых активов может заработать только в 2023 году. Тем не менее в ограниченном объеме такие расчеты бизнес проводит уже в настоящее время. При этом в Минфине хотят разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей российской экономики.

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