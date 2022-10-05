Российский бюджет недополучил 22,7 млрд рублей нефтегазовых доходов в сентябре

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

По итогам сентября российский бюджет недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства финансов (Минфина).

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило 22,7 млрд рублей», — говорится в заявлении Минфина.

В октябре бюджет пополнится дополнительными 305,6 млрд руб. от продажи углеводородов. Минфин также указал, что в итоге совокупный объем доходов должен будет вырасти на 282,9 млрд руб.

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил, что доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Таким образом, доходы федбюджета сокращались в стране два месяца подряд. На ситуацию оказывает давление действие международных санкций западных стран против России.

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