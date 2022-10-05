Канцлер ФРГ Шольц назвал неспособность создать развитую инфраструктуру импорта газа ошибкой

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ошибку своей страны, которая привела к зависимости от российского газа. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

По мнению канцлера, ошибка его страны заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с РФ, сколько в том, что она не создала необходимой инфраструктуры или не построила терминалы для сжиженного природного газа, чтобы при необходимости иметь возможность быстро менять поставщика.

Политик отметил, что в этой связи необходимо возобновить работу над приостановленным в 2019 году проектом доставки газа из Алжира через Португалию, Испанию и Южную Францию в Центральную Европу Midcat.

Канцлер ФРГ заявил, что Европейскому союзу необходимо еще больше объединяться, подключить Пиренейский полуостров к европейской сети газопроводов. Шольц назвал это «важным шагом» для всех европейцев. В связи с этим он выступил за строительство газопровода MidCat.

В этом же интервью Шольц призвал не строить догадок о риске ядерной войны.