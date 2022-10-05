В финской авиакомпании Finnair объяснили отказ перевозить граждан России

Пресс-секретарь финской авиакомпании Finnair Сиву Аалтонен заявила, что решение о въезде граждан России в страну принимает пограничная служба, а перевозчик лишь исполняет ее предписания. Об этом сообщил телеканал Yle, передает ТАСС.

Как рассказала Аалтонен, въезд граждан РФ в Финляндию пока ограничен за некоторыми исключениями.

«В этом вопросе мы следуем указаниям пограничной службы», — отметила она и подчеркнула, что окончательное решение о допуске в страну принимают сотрудники погранслужбы.

В Finnair не стали комментировать информацию о случаях, когда у россиян возникали проблемы при посадке на рейсы компании до Хельсинки.

Аалтонен также добавила, что компания руководствуется правилам работы перевозчика, согласно которым ее сотрудник имеет право проверить личность пассажира, его проездные документы и узнать у него цель поездки.

В свою очередь, заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер, как передает АТОР, признал «чрезмерную осторожность авиакомпаний в отслеживании российских пассажиров».

По его словам, некоторые авиакомпании начали тщательнее проверять граждан России, хоть и не обязаны это делать.

Ранее сообщалось, что ряд европейских авиакомпаний, в том числе Finnair, Ryanair и Lufthansa, стали чаще не пускать на борт граждан России.