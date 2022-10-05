EUobserver: ЕС исключил компанию «Алроса» из антироссийского санкционного списка

Портал EUobserver сообщает, что Европейский союз исключил алмазодобывающую компанию «Алроса» из нового пакета антироссийских санкций.

Отмечается, что Бельгия и Италия также получили сроком до двух лет некоторые исключения из планируемого Евросоюзом запрета на импорт российской сталелитейной продукции.

Кроме того, Мальте был предоставлен более долгий срок для введения потолка цен на российскую нефть, рассказали источники.

Ранее газета New York Times сообщила, что ЕС учтет «деловые интересы» стран, блокировавших новые санкции против РФ.

5 октября представитель Чехии Эдита Хрда сообщила, что постоянные представители ЕС согласовали новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. По ее словам, новые санкции предусматривают запрет на определенные виды стальной продукции, пластика, химикатов и т.д.