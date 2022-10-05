EUobserver: новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу 6 октября

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Новый пакет санкций Европейского союза в отношении России вступит в силу 6 октября. Об этом сообщает издание EUobserver.

«Новые санкции должны вступить в силу в четверг», — отмечает издание.

Также сообщается, что Бельгия и Италия на два года получили исключения из запрета Евросоюза на импорт некоторых товаров сталелитейной промышленности из России. При этом в статье говорится, что новые ограничения ЕС для Мальты предусматривают более длительный период для введения потолка цен на нефть из РФ.

Кроме этого, отмечается, что в санкционный список попал российский философ Александр Дугин.

«Санкции вносят в черный список идеолога Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до €7 млрд», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС одобрят восьмой пакет санкций против России на саммите в Праге 7 октября.

До этого Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Совет ЕС может согласовать восьмой пакет антироссийских санкций до конца пленарной сессии в Страсбурге в четверг 6 октября.

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Санкции против России
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