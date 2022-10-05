В Союзе производителей алкогольной продукции опровергли сообщения о спаде продаж водки на 15%

Информация о падении продаж водки и другого крепкого алкоголя на 15% в августе-сентябре по сравнению с мартом – вымысел. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, за девять месяцев 2022 года продажи, напротив, выросли на 6-8%. О падении продаж водки и крепкого алкоголя с 15 августа по 15 сентября по сравнению с мартом на 15% ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

«Единственный фактор, который работает в этом году против увеличения продаж легального крепкого алкоголя, — двукратный рост производства и продаж медицинского спирта. Он является сырьем для 90% нелегальной водки. Вместе с тем информация о 15% снижении продаж крепкого алкоголя, является чистым вымыслом», — рассказал Косарев.

По его словам, по итогам девяти месяцев 2022 года и производство, и продажи крепкого алкоголя, наоборот, выросли.

«Мы наблюдаем за этот период рост в 6-8%. Он подтверждается и отчетами Росалкогольрегулирования и Росстата. Мы как представители индустрии подтверждаем этот тренд. Рост наблюдается и в продажах, и в производстве. В частности, производство водки (90% крепкого алкоголя) накопительным итогом за январь-август увеличилось на 8,8% по сравнению с 2022 годом», — объяснил президент отраслевой ассоциации.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. На бутылку водки объемом 0,5 литра цена вырастет на 20 рублей до 281 рублей. Бренди подорожает на 27 рублей до 375 рублей, коньяк — на 37 рублей до 517 рублей.