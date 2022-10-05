Лидеры стран ЕС одобрят восьмой пакет санкций против России на саммите в Праге 7 октября

Лидеры стран Евросоюза одобрят восьмой пакет антироссийских санкций на саммите в Праге 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Уточняется, что в первом саммите Европейского политического сообщества будут участвовать лидеры 44 стран. По словам представителя объединения, Евросоюз планирует проводить такие встречи каждые шесть месяцев.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС может согласовать восьмой пакет санкций против России до конца пленарной сессии в Страсбурге в четверг 6 октября.

Также сообщалось, что пакет ограничений будет содержать новые критерии наказания за попытки их обхода.

По словам представителя Чехии Эдиты Хрды, новые санкции предусматривают запрет на определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов.