Боррель заявил, что совет ЕС согласует новые санкции против России до 6 октября

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Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС может согласовать восьмой пакет санкций против России до 6 октября. Его слова на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге передает РИА «Новости».

«Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией», — заявил Боррель.

Пленарная сессия Европарламента должна завершиться в Страсбурге в четверг 6 октября.

В ходе своего выступления Боррель также высказал мнение, что ситуация на Украине перешла в новую опасную фазу, и отметил, что поддержка Киева Евросоюзом должна оставаться тотальной.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против властей Ирана из-за их реакции на протесты в стране.

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