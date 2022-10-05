«Ъ»: среднесуточная добыча нефти в России выросла до почти 1,47 млн тонн в сентябре

Среднесуточная добыча нефти в России выросла на 1% в сентябре после просадки в августе

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Jonathan Alcorn/Reuters

В сентябре среднесуточная добыча нефти в России выросла на 1%, до почти 1,47 млн тонн после падения в августе. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Россия в сентябре восстановила добычу нефти, которая в августе упала впервые с весны, вернувшись к показателям июля. Речь идет о росте на 1% по сравнению с августом, до почти 1,47 млн тонн, отметили источники.

В публикации отметили, что поставки нефти из России по морю в сентябре практически не изменились, оставшись на уровне августа в размере около 672 тыс. тонн в сутки. При этом есть определенные признаки роста поставок по железной дороге, в частности в Китай. На фоне будущих ограничений поставки морем становятся все менее выгодными, из-за чего нефтяные компании ищут новые пути отправки топлива.

По словам руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, на добычу в 2022 году повлияет эффект низкой базы прошлого года, отказ Европы и Японии от нефти из России, а также потенциальные санкции. В целом, объем добычи нефти по итогам года может быть на уровне 522 млн тонн, что немного ниже показателей прошлого года (524,6 млн тонн).

Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия, Российская Федерация и другие производители готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти.

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