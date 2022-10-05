FT: Эр-Рияд и Москва готовы на встрече ОПЕК+ в Вене объявить о снижении нефтедобычи

Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что Саудовская Аравия, Российская Федерация и другие производители готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, как утверждает издание, Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть, чтобы «разозлить США и помочь РФ».

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти.

Отмечается, что объемы снижения производства пока не согласованы, при этом Россия и Саудовская Аравия, пишет издание, «настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более», это поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев.

Ранее Bloomberg писало, что окончание локдаунов в Китае может неожиданным образом сказаться на мировом рынке нефти, приведя к резкому сокращению глобальных запасов сырья и повышению биржевых цен. Кроме того, планы Саудовской Аравии по наращиваю добычи нефти с нынешних 12 млн баррелей в день до 13 млн к 2027 году потребуют многомиллиардных инвестиций. В связи с этим миру в обозримом будущем понадобится разведка новых крупных месторождений на случай увеличения мирового спроса на сырье, заключило агентство.