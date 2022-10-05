«Ъ»: банки зафиксировали увеличение спроса россиян на вложения в драгметаллы

Банки зафиксировали увеличение спроса со стороны россиян к вложениям в обезличенные металлические счета (ОМС), в частности, в золоте. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные кредитных учреждений.

Крупные российские банки отметили, что с начала 2022 года физлица приобрели сотни тонн золота, серебра, платины и палладия в виде ОМС. При этом вложениями в драгоценные металлы управлять проще, чем золотом в физическом виде. Кроме того, сам по себе продукт бессрочен, а котировки металлов могут меняться несколько раз за день в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Участники рынка сошлись во мнении, что помимо желания сохранить свои сбережения, граждане стали выбирать ОМС из-за отсутствия инфраструктурных рисков, простоты покупки и низких комиссий за проведение операций с драгметаллами. При этом высокий спрос на ОМС сохранится до тех пор, пока ситуация на рынке не стабилизируется.

Аналитики посчитали, что в период с января по сентябрь 2022 года россияне открыли 700 тыс. ОМС, что эквивалентно 250 тонн драгметаллов. При этом годовые темпы роста у этой формы вложений оцениваются в 30-50%. Однако серьезного роста по итогам года ждать не стоит, так как цены на металлы постоянно меняются, что подходит небольшому числу инвесторов.

В начале августа «Коммерсантъ» писал, что россияне в последние месяцы активно вкладывались в золотые слитки, покупая их за рубли. Как отмечают в издании, рост продаж произошел после того, как в стране отменили налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке слитков из этого драгоценного металла.