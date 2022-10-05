Венгрия добилась, чтобы санкции против РФ не касались атомной энергетики

Венгрия в ходе встречи постпредов стран Евросоюза (ЕС) добилась, чтобы санкции против РФ не затрагивали атомную энергетику и строительство новых энергоблоков на АЭС в городе Пакш. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в социальных сетях главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.

Сийярто указал, что Венгрия будет «и впредь таким же образом отстаивать национальные интересы» страны.

На АЭС «Пакш», построенной в 100 км от Будапешта на берегу Дуная еще по советским технологиям, идет подготовка к сооружению двух новых энергоблоков. Новые проекты разработаны «Росатомом». Единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Она построена по советскому проекту, все 4 реактора — типа ВВЭР-440. Планируется постройка двух реакторов ВВЭР-1200. По заявлению компании-собственника, АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.