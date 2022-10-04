FT: Саудовская Аравия и Россия планируют «резкое» сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что объемы снижения производства пока не согласованы, при этом Россия и Саудовская Аравия, пишет издание, «настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более» поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев.

«Источник, знакомый с дискуссиями, сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот», — уточняется в материале.

По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

Ранее Bloomberg писало, что окончание локдаунов в Китае может неожиданным образом сказаться на мировом рынке нефти, приведя к резкому сокращению глобальных запасов сырья и повышению биржевых цен. Кроме того, планы Саудовской Аравии по наращиваю добычи нефти с нынешних 12 млн баррелей в день до 13 млн к 2027 году потребуют многомиллиардных инвестиций. В связи с этим миру в обозримом будущем понадобится разведка новых крупных месторождений на случай увеличения мирового спроса на сырье, заключило агентство.