Всемирный банк предупредил Европу о нехватке энергоносителей зимой

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Virginia Mayo

Страны Евросоюза могут столкнуться с рецессией предстоящей зимой из-за нехватки энергоносителей в связи с антироссийскими санкциями. На ситуацию будет оказывать давление в том числе прекращение поставок топлива по трубопроводу «Северный поток — 1», сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ).

«В Европе этой зимой возможна нехватка энергоносителей. Стоимость природного газа в Европе продолжила рост, что отражает значительное сокращение поставок из России, несмотря на значительный рост импорта из Соединенных Штатов», — сообщается в документе.

Компенсировать резкое сокращение поставок топлива из России на долгосрочной основе не смогут запасы сырья в подземных газовых хранилищах (ПХГ) европейских стран.

«Даже при заполнении хранилищ в ЕС на 90%, если «Северный поток — 1» останется закрытым, большая часть стран ЕС и несколько стран Европы и Центральной Азии могут столкнуться с перебоями поставок газа во второй половине зимы», — пришли к выводу аналитики ВБ.

4 октября представители Всемирного банка улучшили прогноз по экономике России по итогам 2022 года. К концу декабря ВВП страны сократится на 4,5%, а в следующем году аналитики ожидают спада на уровне 3,6%. При этом экономика России сможет вернуться к росту только в 2024-м.

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