«Газпром» напомнил Молдавии о своем праве расторгнуть контракт «в любой момент»

Компания «Газпром» указала Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент». Заявление компании приводится в Telegram-канале пресс-службы «Газпрома».

«Компания «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок», — указали в компании.

При этом, по словам пресс-службы, российская сторона всегда «с понимаем» относилась к подобным просьбам молдавской стороны и удовлетворяла ее запросы. В «Газпроме» напомнили, что в октябре в Молдавию сможет быть поставлено только 5,7 млн куб. м в сутки из-за отказа НАК «Нафтогаз Украины предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме.

«Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — подчеркнули в компании, добавляя, что впредь любые просьбы молдавской стороны, требующие изменения контрактных условий, будут оформляться «только в виде соответствующих дополнений к контракту».

Накануне вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну обвинил «Газпром» в нарушении условий контракта на поставки газа путем сокращения объемов суточного экспорта. При этом власти Молдавии не исключают резкого сокращения поставок российского природного газа или даже полной остановки импорта в обозримом будущем, уточнил он. В республике также запланировали сократить потребление топлива в зимний отопительный сезон на 15%.