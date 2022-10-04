Стоимость нефти Brent поднялась выше $90 за баррель

Цены на североморскую марку нефти Brent поднялись выше $90 за баррель и достигли отметки $90,88. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Минимальных значений котировки достигали на утренней сессии, когда трейдеры давали за баррель Brent $89,02. Однако в ходе дневных торгов цены поднялись до пика — выше $90.

Увеличение цен на нефть марки Brent происходит на фоне новостей о планах властей Евросоюза ввести предельные цены на российское сырье. Так, 4 октября портал Euractiv со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Греция и Кипр поддерживали данную инициативу. Накануне власти этих стран отказались от своих возражений, теперь только Мальта выражает несогласие по поводу возможного ввода потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю.

Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз (ЕС) собирается расширить пакет санкций, введя запрет на морские перевозки нефти из России.если она будет выше определенного ценового порога. По данным агентства, в этом случае корабли ЕС не смогут транспортировать российскую нефть.