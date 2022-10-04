На Украине арестовали активы России и Белоруссии на $1,2 млрд

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Markus Schreiber/AP

Украина с февраля этого года арестовала белорусские и российские активы на общую сумму в 44 млрд гривен (около $1,2 млрд). Об этом говорится в отчете Бюро экономической безопасности Украины, передает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что были арестованы вагоны и «товарно-материальные ценности» в них на сумму более $500 млн.

Также аресту подверглись активы финансовых учреждений на сумму 12,8 млрд гривен (около $350 млн), активы сети автомобильных заправочных станций, которые оцениваются примерно в 2 млрд гривен (около $54 млн), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 млрд гривен (около $35 млн) и др..

В отчете также указано, что Украина будет просить ввести санкции в отношении 23 юридических лиц, связанных с РФ и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине.

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