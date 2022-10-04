«Аэрофлот» с 30 октября запустит регулярные прямые рейсы на Пхукет

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы на таиландский Пхукет с 30 октября. Об этом заявил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, передает ТАСС.

Авиакомпания планирует совершать по два рейса каждый день.

По словам дипломата, разрешение таиландской стороны на выполнение «Аэрофлотом» полетов получено.

Кроме того, компания рассчитывает возобновить с 30 октября полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю. Продажа билетов на будущие перелеты уже запущена.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость перелета из РФ в Таиланд снизится на 35-40%, если между странами возобновиться прямое авиасообщение.

Также в АТОР сообщали, что Таиланд разрешит туристам пребывать в стране с 30 до 45 дней.