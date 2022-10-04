В Турции уточнили сообщения о переговорах по российскому газу

Переговоры по российскому газу идут о цене, а не об предоставлении отсрочки по платежам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Анкаре.

«Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах (по газу) нет, все основывается на доверии и отношении двух лидеров», — указано в сообщении.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Турция запросила у России отсрочку по платежам за газ до 2024 года в качестве попытки смягчить экономический ущерб от резко выросших цен на энергоносители.

Ранее венгерская энергетическая компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ на зиму в связи резкими колебаниями цен.

Соглашение между компаниями позволит MVM повысить свою финансовую гибкость и ликвидность.