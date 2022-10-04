В Турции уточнили сообщения о переговорах по российскому газу

РИА «Новости»: переговоры по российскому газу идут о цене, а не об предоставлении отсрочки

close
100%
pentapostagma.gr

Переговоры по российскому газу идут о цене, а не об предоставлении отсрочки по платежам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Анкаре.

«Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах (по газу) нет, все основывается на доверии и отношении двух лидеров», — указано в сообщении.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Турция запросила у России отсрочку по платежам за газ до 2024 года в качестве попытки смягчить экономический ущерб от резко выросших цен на энергоносители.

Ранее венгерская энергетическая компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ на зиму в связи резкими колебаниями цен.

Соглашение между компаниями позволит MVM повысить свою финансовую гибкость и ликвидность.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть