Минфин предложил устроить конкуренцию для бизнеса за доступ к средствам господдержки

Минфин собирается радикально изменить правила доступа компаний к средствам господдержки, создав единую конкурентную модель распределения субсидий. Об этом пишет «Коммерсант».

Правительство внесло в Госдуму поправки к Бюджетному кодексу, реализующие единую конкурентную модель распределения субсидий, в рамках которой их должны получить те компании, которые предложат лучшие с точки зрения правительства результаты такой господдержки, отметили в публикации.

По данным издания, новый подход будет распространяться по все вертикали власти. На федеральном уровне он начнет действовать со следующего года, с 2024 года на региональном уровне, а уже с 2025 года – на муниципальном. Для отбора получателей субсидий будет использоваться конкурсы и запросы предложений. Однако сам порядок отбора пока неизвестен.

Представители «Опоры России» и «Деловой России» указали, что корректировка предоставления субсидий в текущих условиях достаточно сомнительна, так как для ряда компаний господдержка может стать недоступной. Поэтому необходимо придвинуть сроки применения нового порядка хотя бы на год, с 1 января 2024 года.

7 сентября генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что за первый год работы механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП число получателей господдержки из сферы малого бизнеса выросло в 10 раз. Более 21 тысячи предпринимателей с его помощью получили кредиты на сумму свыше 180 млрд рублей.