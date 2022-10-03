Премьер Франции назвала взрывы на «Северных потоках» безответственной диверсией

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Global Look Press

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали безответственной диверсией, исполнители которой должны быть установлены в ходе международного расследования. Об этом она сообщила на заседании Национального собрания, передает ТАСС.

«Это серьезная и безответственная диверсия. Я не буду здесь озвучивать выводы, это должно быть сделано по итогам международного расследования», — сказала она.

При этом Борн подчеркнула, что Франция «ожидала такого сценария», и готова пережить зиму без поставок газа из России.

Ранее сообщалось, что ученые из Гётеборгского университета в Швеции оценят ущерб экологии на месте ЧП на «Северных потоках» в Балтийском море.

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах.

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