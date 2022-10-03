Минфин России захотел разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Международные расчеты в криптовалютах должны быть разрешены для любых отраслей экономики. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

«Оплата криптовалютами сейчас проходит вне правового поля. Это небольшие сделки. Мы собираемся разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений», — заявил Чебесков.

Ключевым вопросом в ближайшее время станет создание полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют, добавил он.

«Минфин выступает за создание в России полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют. Это ключевой вопрос, который необходимо решить. Мы считаем, что нам нужна локальная криптоинфраструктура. В первую очередь, для защиты интересов граждан», — заключил Чебесков.

Это необходимо для контроля уровня легальности использования криптовалюты и избежания ограничений для тех, кто торгует на криптобиржах своими цифровыми валютами, пояснил он.

27 сентября агентство Bloomberg сообщило о начале противостояния между криптовалютами и долларом за звание самого прибыльного актива. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 с конца июня вырос на 7,3% — доллар вырос на столько же за аналогичный период.

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