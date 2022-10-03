Венгерская MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ

Венгерская энергетическая компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ на зиму в связи резкими колебаниями цен. Об этом сообщает портал Index.hu со ссылкой на заявление министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.

«Для смягчения влияния цен на мировом рынке группа MVM и «Газпром» договорились об отсрочке платежа на предстоящий зимний период», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение между компаниями позволит MVM повысить свою финансовую гибкость и ликвидность, при этом надежность поставок газа в страну на фоне энергетического кризиса «гарантируется долгосрочным газовым контрактом, подписанным в сентябре 2021 года, и избыточным объемом газа, предоставленным «Газпромом» с тех пор».

Ранее операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии предложили доставлять топливо с помощью интегрированной сети газопроводов. В компаниях отметили, что таким образом можно доставлять до 5 млрд куб. м. природного газа ежегодно из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.