Названы банки, которые выдают зарплатные карты мобилизованным

Призванным в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине банковские карты для перевода денежного довольствия выдают Сбербанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и ВТБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, денежное довольствие может приходить исключительно на карту платежной системы «Мир».

«ПСБ выдает карты мобилизованным гражданам для зачисления на них денежного довольствия», — сообщили в банке. В Сбербанке отметили, что для мобилизованных существуют стандартные требования, предусмотренные для граждан России, а в ВТБ от комментариев отказались.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский заявлял, что мобилизованные граждане России будут регулярно получать денежное довольствие и иные материальные выплаты.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.