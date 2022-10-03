Bloomberg: Евросоюз не в состоянии в ближайшее время заменить поставки российского газа

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Matthias Rietschel/AP

Евросоюз (ЕС) в ближайшей перспективе не сможет обеспечить себе поставки газа на уровне стандартного импорта из России. Об этом Bloomberg заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических факторов, так и от экономических: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы газа из РФ, которые она потеряла», — отметил Мицотакис.

По его словам, ЕС столкнулся с серьезным дисбалансом, который нельзя исправить лишь одними ценами. При этом поставки СПГ в Европу были стабильными с начала 2022 года на фоне роста цен. Но если предложение никак не влияет на цены, то позволять им безостановочно расти попросту нельзя и это является пренебрежением со стороны европейских правительств.

Он добавил, что лишь в первом квартале ЕС заплатил за газ на 62 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому дополнительные траты по итогам года могут исчисляться сотнями миллиардов евро, а при совокупных побочных эффектах – триллионами. Из-за этого необходимо ввести предельные цены на весь газ, в том числе и из России.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли заявил, что власти США рассматривают текущую ситуацию в Европе как возможность «раз и навсегда» покончить с зависимостью региона от российских энергоресурсов.

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