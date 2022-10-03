Банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты «опустошающих» их россиян

Банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, которыми в последнее время стали чаще пользоваться россияне, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-владельца банкоматов Nokas CMS.

По информации источника, «в последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, и особенно в юго-восточной Финляндии, за считаные часы» и банки не успевали пополнять аппараты наличными.

Ранее финское издание Yle сообщало, что скоро «опустошение» россиянами банкоматов на восточной границе страны прекратится, так как они больше не смогут пользоваться картами системы UnionPay. По данным Nokas CMS, количество операций по снятию средств с карт China UnionPay за последние недели увеличилось в несколько сотен раз.

С начала спецоперации на Украине за пределами России перестали работать карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, однако китайская UnionPay разрешила россиянам использовать ее продукты во время заграничных поездок. В сентябре два крупнейших турецких банка также прекратили обслуживать российские карты платежной системы «Мир».