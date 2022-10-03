Yeni Şafak: транспортировка газовых ресурсов в Европу может ускориться из-за кризиса

Транспортировка каспийских газовых ресурсов на рынки Европы может ускориться, если энергетический кризис будет углубляться. Об этом пишет колумнист Yeni Şafak Эрдал Танас Карагель.

«Если газовый кризис между Россией и Европой углубится, то есть если потребность европейских стран в «Южном газовом коридоре» возрастет, транспортировка газовых ресурсов Каспийского моря на европейские рынки может ускориться», — сказал он.

По словам Карагеля, «Южный газовый коридор» как альтернатива имеет большое значение для европейских стран и это усилит стремление Турции стать энергетическим центром региона.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в ЕС до 12 млрд кубометров к 2023 году.

По его словам, Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который включает удвоение мощностей «Южного газового коридора».