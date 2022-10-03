ЕЭК : у стран ЕАЭС достаточно ресурсов для работы в условиях санкций

close
100%
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют достаточно ресурсов для работы в условиях западных санкций.

Мясникович указал, что в комиссии четко понимают, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси будут продолжаться долго. «Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать», — указал председатель ЕЭК.

Ключевой сферой для развития кооперации в рамках ЕАЭС Мясникович считает микроэлектронику. Он добавил, что у Белоруссии и России «есть соответствующие компетенции». Он предложил объединиться и делать мощные кластеры для развития с этой сфере.

Вторым основным направлением, по оценке Мясниковича, может выступить производство лекарств, так как Россия имеет большой фармацевтический рынок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть