ЕЭК : у стран ЕАЭС достаточно ресурсов для работы в условиях санкций

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют достаточно ресурсов для работы в условиях западных санкций.

Мясникович указал, что в комиссии четко понимают, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси будут продолжаться долго. «Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать», — указал председатель ЕЭК.

Ключевой сферой для развития кооперации в рамках ЕАЭС Мясникович считает микроэлектронику. Он добавил, что у Белоруссии и России «есть соответствующие компетенции». Он предложил объединиться и делать мощные кластеры для развития с этой сфере.

Вторым основным направлением, по оценке Мясниковича, может выступить производство лекарств, так как Россия имеет большой фармацевтический рынок.