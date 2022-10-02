Британия закупит корабли для защиты трубопроводов из-за диверсий на «Северных потоках»

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Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Великобритания намерена приобрести два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и кабелей, после утечек газа на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

«Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал Уоллес во время выступления на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

По его словам, речь идет о многофункциональном гидрографическом корабле.

Минобороны Британии намерено приобрести эти корабли за рубежом до конца 2022 года. Их введение в состав ВМС страны планируется к концу 2023 года.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Норвегии усилили патрулирование энергетических объектов страны после взрывов на трех нитках газопровода «Северный поток».

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