Итальянский министр Чинголани заверил, что в стране пока достаточно газа

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Global Look Press

Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заверил, что в стране пока достаточно газа, Италии даже удается экспортировать до 20 млн куб. м в день. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, следует отличать опасения экономического характера в отношении инфляции и цен от опасений за количество газа.

«Сегодня у нас (ежедневно поступает) по 40 млн куб. м для хранилищ и от 18 до 20 млн (куб. м.) экспортируются», — рассказал Чинголани.

Ранее итальянская компания Eni заявила, что не получит газ, запрошенный ею у «Газпрома» на 2 октября.

До этого «Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. В компании подчеркивали, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

С осложнениями в поставках российского топлива до этого столкнулась Франция. «Газпром» с 1 сентября полностью прекратил экспорт газа в эту европейскую страну в связи с неуплатой поставок за июль. Французская сторона объяснила, что снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов».

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