Глава Минэкономики Азербайджана: в Евросоюзе сами распределят объемы газа из республики

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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что членам Европейского союза (ЕС) следует самим распределить будущие объемы газа, которые поступят в регион из республики. Об этом Джаббаров заявил в интервью телеканалу Euronews Bulgaria.

Также министр сказал, что Баку планирует удвоить объем поставок топлива в Европу к 2027 году.

«Наша идея состоит в том, чтобы увеличить свое производство. <...> Наша цель — удвоить эти объемы (поставок газа) к 2027 году. Теперь вопрос о том, как эти объемы будут распределяться между различными европейскими странами, это должны определить сами государства-члены Европейского союза», — сказал Джаббаров.

Ранее 2 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что соединительный газопровод для поставок газа в Сербию из Азербайджана через Болгарию может быть запущен осенью 2023 года.

Накануне турецкая газета Türkiye написала, что Трансанатолийский газопровод, который проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе, станет для Европы единственной альтернативой поврежденным газопроводам «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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