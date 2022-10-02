Мюллер: Германии грозит дефицит газа из-за нежелания немцев экономить топливо

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Michael Sohn/AP

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что Германии грозит дефицит газа из-за нежелания частных немецких домохозяйств экономить топливо. Об этом он сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

«Темпы частного потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на резкий рост цен. Сейчас немецкие потребители используют на 15 процентов больше топлива, чем в прошлом году. Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры», — отметил Мюллер.

По словам главы немецкого регулятора, частные домохозяйства должны экономнее потреблять газ. В противном случае — пострадает вся немецкая промышленность.

Ранее 2 октября пресс-служба министерства по делам экономики и защиты климата Германии сообщила, что правительство страны решило официально отменить сбор за газ с населения, который до этого вызывал много споров в обществе.

27 сентября пресс-служба компании-оператора Nord Stream оповестила, что на трех нитках газопроводов системы «Северный поток» зафиксировали разрушения. В Дании и Германии тогда не исключили, что кто-то целенаправленно атаковал нитки «потоков».

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