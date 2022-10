В Румынии 10 тысяч человек вышли на протест против роста тарифов на коммунальные услуги

Global Look Press

На антиправительственный митинг против повышения цен на коммунальные услуги в Бухаресте вышли 10 тыс. человек. Об этом сообщил лидер партии «Альянс за союз румын» (Alliance for the Union of Romanians), депутат парламента Джордже Симион, написало агентство «Прайм».

«На данный момент здесь собралось более 10 тысяч румын, здесь люди из всех уездов, которые выражают свое недовольство. Это не протест AUR, не протест Джордже Симиона, это протест недовольных граждан», — обратился он к собравшимся.

Перед началом акции протестующие демонстративно сожгли счета за коммунальные услуги. Полиция Румынии заявила, что в протесте приняли участие около тысячи человек.

В середине августа сообщалось, что румынские власти попросили местные автозаправочные станции (АЗС) не поднимать цены на бензин.

На этой неделе пресс-служба Евростата сообщила, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Месяцем ранее этот показатель составлял только 9,1%.