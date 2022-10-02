Il Messaggero: в Италии авиабилеты подорожали на 118,3% из-за высокой инфляции

close
100%
Tony Gentile/Reuters

В Италии цены на авиабилеты выросли на 118,3% в сентябре на фоне рекордной инфляции относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом написала газета Il Messaggero со ссылкой на последние данные Национального статистического института (Istat).

В лидеры по уровню роста цен вошли электроэнергия, газ и топливо, пищевые продукты, включая растительные масла.

Уточняется, что электроэнергия за последний год подорожала на 103,4%, природный газ для потребителей — на 63,7%. Растительные масла повысились в цене более чем на 60%. Топливо подорожало на 40%. Сливочное масло стало стоит на 38% больше, рис — нас 26%, молоко — на 24,5%.

На этой неделе пресс-служба Национального института статистики Италии написала, что уровень роста потребительских цен в республике в сентябре достиг 8,9%, что стало самым высоким показателем с 1985 года.

Накануне член Европейского парламента от Италии Изабелла Товальери в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) заявила, что стоимость пеллет для отопления в Италии выросла в три раза на фоне подорожания энергоносителей и ситуации на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть