Il Messaggero: в Италии авиабилеты подорожали на 118,3% из-за высокой инфляции

В Италии цены на авиабилеты выросли на 118,3% в сентябре на фоне рекордной инфляции относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом написала газета Il Messaggero со ссылкой на последние данные Национального статистического института (Istat).

В лидеры по уровню роста цен вошли электроэнергия, газ и топливо, пищевые продукты, включая растительные масла.

Уточняется, что электроэнергия за последний год подорожала на 103,4%, природный газ для потребителей — на 63,7%. Растительные масла повысились в цене более чем на 60%. Топливо подорожало на 40%. Сливочное масло стало стоит на 38% больше, рис — нас 26%, молоко — на 24,5%.

На этой неделе пресс-служба Национального института статистики Италии написала, что уровень роста потребительских цен в республике в сентябре достиг 8,9%, что стало самым высоким показателем с 1985 года.

Накануне член Европейского парламента от Италии Изабелла Товальери в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) заявила, что стоимость пеллет для отопления в Италии выросла в три раза на фоне подорожания энергоносителей и ситуации на Украине.