Вице-премьер РФ Новак заявил о возможности ремонта «Северных потоков»

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Об этом Новак сказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал он.

Новак отметил, что Россия будет разбираться кто виноват в саботаже трубопроводов. Предварительно, по его словам, в этом заинтересованы США, Польша и Украина.

Ранее авторы издания Global Times писали, что заявление НАТО по ЧП на «Северных потоках» может продолжить эскалацию конфликта. По мнению издания, заявление альянса об отсутствии ответственности за утечку газа «прозвучало слишком рано», так как виновных еще не установили.

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