Правительство Германии решило отменить вызывающий споры сбор за газ с потребителей

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство Германии решило официально отменить сбор за газ с населения, который до этого вызывал много споров в обществе. Об этом сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

В ведомстве указали, что сбор должен был вступить в силу с 1 октября, однако соответствующее постановление было отменено. Теперь сбор имеет обратную силу, то есть, полностью не действует. При этом механизм обратной силы необходим, так как отмена не может быть объявлена до 3 октября.

Власти Германии хотели с 1 октября собирать с потребителей сбор за электроэнергию в размере 2,419 евроцента за киловатт-час. Для средней семьи, которая в год потребляет 20 тыс. киловатт-часов размер дополнительного сбора составил бы €480 без учета НДС. Причем сбор должен был действовать до конца марта 2024 года.

26 сентября Wall Street Journal, ссылаясь на источники в кабмине писал, что Германия будет самостоятельно вводить лимит цен на электричество этой осенью, если эта мера не согласуется на уровне Евросоюза. По данным издания, в Германии собираются ввести налог на энергопроизводителей, которые забирают сумму, находящуюся выше установленной. После этого собранные средства получат операторы, которые направляют энергию потребителям.

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