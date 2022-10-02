В Китае размер фондов публичного размещения акций превысил $3 трлн в конце августа

Общая стоимость активов фондов публичного размещения акций в Китае к концу августа превысила 27,29 трлн юаней ($3,84 трлн). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Общая стоимость чистых активов фондов публичного размещения акций в Китае к концу августа 2022 года составила 27,29 трлн юаней (около $3,84 трлн), что на 231,9 млрд юаней больше, чем месяцем ранее, отметили в публикации.

По данным агентства, в конце августа у 140 управляющих компаний было свыше 10 тыс. фондов публичного размещения акций. При этом 95 предприятий являются китайскими, а 45 компаний профинансированы зарубежными странами.

Там также добавили, что размер закрытых фондов составил 3,25 трлн юаней (около $479,2 млрд).

В конце августа The Wall Street Journal писал, что Соединенные Штаты могут получить разрешение властей Китая на проведение инспекций по проверке китайских компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах США. Для этого представителям США нужно будет приехать в Гонконг.

До этого пять китайских государственных компаний объявили о выводе ценных бумаг и депозитарных акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). В своих индивидуальных заявлениях китайские компании отметили, что подадут заявку на «добровольный делистинг» уже в августе. При этом NYSE уже уведомлена об этом решении.