Введение многочисленных ограничительных мер против Москвы со стороны западных стран не оказало значительного влияния на состояние российской экономики. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — сказал Кэссиди.

Автор материала выразил мнение, согласно которому дальнейшее поддержание российской экономики будет осуществляться за счет доходов от продажи нефти и газа.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В ответ США ввели новый пакет санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц. Под санкции попали, в том числе глава Банка России Эльвира Набуиллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова и вице-премьер Александра Новак, а также семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, семья заместителя предстателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей, семья главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация разработала план на случай гипотетического использования Россией ядерного оружия.

В августе сообщалось, что власти США не станут признавать присоединение частей Украины к России и жестко ответят введением дополнительных санкций в отношении Москвы, если территории войдут в состав России.