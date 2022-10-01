E-Control: перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию

Неполадки с транзитом газа в Италию не влияют на поставки топлива в Австрию. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба австрийского государственного регулятора рынков электроэнергии и природного газа E-Control на своем сайте.

«Перебои с транзитом газа в Италию, но потоки газа в Австрию остаются постоянными. Продолжается заполнение хранилищ», — сказано в сообщении.

Ранее 1 октября агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы итальянской компании Eni написало, что компания не получит газ, запрошенный ею у российской государственной энергетической компании «Газпром» на 2 октября. В итальянском предприятии ожидают, что ситуация не изменится до 3 октября.

До этого в тот же день сообщалось, что «Газпром» перестал поставлять газ в Италию через Австрию. Австрийские власти провели «регулятивные изменения», из-за которых заявка на транзит топлива не подтверждена.

Накануне министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна все еще зависит от поставок газа из России и не рассматривает вариант ограничения цен на углеводородное сырье.