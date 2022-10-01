E-Control: перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию

close
100%
Depositphotos

Неполадки с транзитом газа в Италию не влияют на поставки топлива в Австрию. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба австрийского государственного регулятора рынков электроэнергии и природного газа E-Control на своем сайте.

«Перебои с транзитом газа в Италию, но потоки газа в Австрию остаются постоянными. Продолжается заполнение хранилищ», — сказано в сообщении.

Ранее 1 октября агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы итальянской компании Eni написало, что компания не получит газ, запрошенный ею у российской государственной энергетической компании «Газпром» на 2 октября. В итальянском предприятии ожидают, что ситуация не изменится до 3 октября.

До этого в тот же день сообщалось, что «Газпром» перестал поставлять газ в Италию через Австрию. Австрийские власти провели «регулятивные изменения», из-за которых заявка на транзит топлива не подтверждена.

Накануне министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна все еще зависит от поставок газа из России и не рассматривает вариант ограничения цен на углеводородное сырье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть